Ascolti tv | “La Fuggitiva” supera ancora “L’Isola dei Famosi”

(Di martedì 27 aprile 2021) Alle spalle il reality di Canale 5 Nulla da fare per il reality deldeicheuna volta si piazza alle spalle de “La” fiction di Rai Uno con Vittoria Puccini. La puntata conclusiva della serie ha registrato il 22,21% di share media con 5.311.000 milioni di telespettatorimeglio rispetto a settimana scorsa. Sempre alle spella lo show, in onda su Canale 5 condotto da Ilary Blasi che ottiene 7,40% e 2.877.000 milioni d’italiani collegati, un dato in flessione rispetto a lunedì scorso. Su Rai 2, continuano i bassicon “Finalmente Sposi” fermo a 888.000 spettatori pari al 3.5% di share. Su Italia 1 Fast & Furious 7 ha intrattenuto 1.511.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 2.291.000 spettatori pari ad uno share ...