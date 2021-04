Ascolti tv 26 aprile analisi | dopo la vittoria finale su Ilary | Puccini torna Fuggitiva? Ranucci stabile | Porro subisce il calcio Super Lilli con Santoro

(Di martedì 27 aprile 2021), profilo Isola ieri, colsu Sky: il reality sfiora il 40% in Valle D’Aosta, va male in Friuli e Basilicata. Picco con Francesca Lodo che manda Fariba tra gli arrivisti e nelshare vicino al 30% con la nomination del leader Happy end premiato anche dai meter. Ha migliorato ancora le proprie performance – lunedì 26. All’ultima puntata Laha conseguito 5,3 milioni di spettatori ed il 22,2%, in netto progresso rispetto a sette giorni prima (5,094 milioni di spettatori ed il 21,5%). Bilancio un po’ preoccupante è stato invece quello dell’Isola dei famosi, ieri in calo a 2,877 milioni ed il 17,4% (sette giorni prima a quota 3 milioni e 17,5%). Sul podio è salito Sigfrido, che con il ...

emabrue : Ascolti tv 26 aprile analisi: dopo la vittoria finale su Ilary, Puccini torna Fuggitiva? Ranucci stabile, Porro sub… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Lunedì 26 Aprile #Pomeriggio5 ha conquistato nel primo programma della settimana; 1.761.000 telespe… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Lunedì 26 Aprile 2.026.000 telespettatori (16.5%) hanno visto ieri il primo programma della settima… - POPcornShow_ : Isola 17% di ascolti - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Lunedì 26 Aprile #UominiEDonne inizia la settimana registrando 2.890.000 telespettatori con uno sha… -

...2021 di Ilary Blasi che viene vista da 2.877.000 spettatori pari al 17.4% di share (il reality di Canale 5 cala rispetto a lunedì 19, 3.001.000 spettatori pari al 17.5% di share).tv, ...Tv 262021. In prima serata su Rai1 - dalle 21.38 alle 23.31 - il finale della fiction La Fuggitiva Vittoria Puccini nei panni di Arianna, ha conquistato 5.311.000 spettatori pari al 22,...Dopo il successo di singoli come "Pensare male", "Non è vero" e "Mal di gola", i The Kolors sono pronti a rilasciare un nuovo singolo. Venerdì 30 aprile potrai ascoltare in loop "Cabriolet Panorama", ...Ascolti tv 26 aprile, chiusura boom per La fuggitiva, in calo L'isola dei famosi: il podcast. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!