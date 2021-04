Ascolti tv 26 aprile 2021 | Vittoria Puccini continua s strapazzare L’Isola dei Famosi

Leggi su tvzoom

(Di martedì 27 aprile 2021)tv: la fiction di Rai1 saldamente in vetta davanti a Canale5 Ancora un appuntamento vincente con la serie tv La fuggitiva su Rai1, che ha registrato il 22,21% di share media con 5,311 milioni di telespettatori. La fiction consettimana scorsa aveva raccolto il 21,5% e 5 milioni. Dietro, come sempre, si è piazzatadeisu Canale5 con il 17,40% e 2,877 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa l’adventure reality condotto da Ilary Blasi aveva portato a casa il 17,5% e 3 milioni. Terza piazza ancora una volta per Report su Rai3 con il 9,27% e 2,291 milioni di contatti. Lunedì scorso il programma d’inchieste di Sigfrido Ranucci aveva fatto il 9,4% e 2,3 milioni.tv altre reti La classifica deglitv delle reti ...