Arte | cofondatore di Valentino vende all' asta Basquiat con stima record da 50 mln dollari 3

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Arte cofondatore

Metro

advertisement Presidente onorario il padredi Archeoclub d'Italia nazionale, Giulio De ... Architetto e docente di storia dell'. Dottore di ricerca in progetto architettonico e analisi ...Da quel momento il mondo dell'ha cominciato a impadronirsi della tecnologia per garantire la ...e Ceo di Twitter, per 2,9 milioni di dollari. Parliamo di un mercato che, secondo ...Condividi questo articolo:New York, 27 apr. – (Adnkronos) – Uno dei quadri simbolo di Jean-Michel Basquiat (1960-1988), pioniere del graffitismo americano, andrà all’asta da Christie’s martedì 11 magg ...Christie's annuncia la vendita di un'opera di Jean-Michel Basquiat del valore di $50 milioni durante la 21st Century Evening Sale.