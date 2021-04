Arriva NOW su Apple TV: sbarco adesso ufficializzato (Di martedì 27 aprile 2021) NOW, il noto servizio di streaming on-demand ed in diretta di Sky, dopo circa un mese dal rinnovo del design e della nomenclatura, è sempre in continua evoluzione, permettendo ai tanti appassionati di accedere ad un intrattenimento più ricco e di qualità. Ebbene, da oggi 27 aprile 2021, l’app è disponibile anche sui dispositivi Apple TV di quarta generazione (Apple TV HD ed Apple TV 4K). Entrando nell’App Store è possibile scaricare l’app, registrarsi ed abbonarsi ad uno o più Pass sull’apposito sito ‘nowtv.it’. Tutti i possessori di una Apple TV non dovranno fare altro che entrare nella Homepage di NOW, godersi l’intrattenimento in maniera veloce e pratica raggiungendo i contenuti desiderati o seguendoli tramite la suddivisione nelle categorie Serie TV, Cinema, Show e Sport. Sempre a partire dalla giornata odierna, ... Leggi su optimagazine (Di martedì 27 aprile 2021) NOW, il noto servizio di streaming on-demand ed in diretta di Sky, dopo circa un mese dal rinnovo del design e della nomenclatura, è sempre in continua evoluzione, permettendo ai tanti appassionati di accedere ad un intrattenimento più ricco e di qualità. Ebbene, da oggi 27 aprile 2021, l’app è disponibile anche sui dispositiviTV di quarta generazione (TV HD edTV 4K). Entrando nell’App Store è possibile scaricare l’app, registrarsi ed abbonarsi ad uno o più Pass sull’apposito sito ‘nowtv.it’. Tutti i possessori di unaTV non dovranno fare altro che entrare nella Homepage di NOW, godersi l’intrattenimento in maniera veloce e pratica raggiungendo i contenuti desiderati o seguendoli tramite la suddivisione nelle categorie Serie TV, Cinema, Show e Sport. Sempre a partire dalla giornata odierna, ...

