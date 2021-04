Arriva la “mascherina con il cuoricino glitter” per riconoscere i single: “Così si può trovare l’amore al supermercato” (Di martedì 27 aprile 2021) single di tutta Italia: è Arrivato il vostro momento. Il distanziamento sociale ha messo a dura prova le relazioni, i rapporti umani e nella fattispecie il mondo del dating. Non dovete più preoccuparvi. Il PR milanese Roberto Pacchiarini (noto come Roberto Dellanotte) ha lanciato un’iniziativa già sperimentata nel 2015 riadattandola in chiave pandemica: “la spesa dei single“. Come riportato da La Repubblica, essa consiste nel decorare la propria mascherina con un cuoricino di glitter e andare a fare la spesa. “Dovevo solo comprare il latte.. e mi sono fidanzato”, si legge nel suo sito. E ancora: “Credi che per conoscere single devi stare tutto il giorno sui social network o fare l’abbonamento a tutti i siti di incontri online? Forse non lo sai, ma anche i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021)di tutta Italia: èto il vostro momento. Il distanziamento sociale ha messo a dura prova le relazioni, i rapporti umani e nella fattispecie il mondo del dating. Non dovete più preoccuparvi. Il PR milanese Roberto Pacchiarini (noto come Roberto Dellanotte) ha lanciato un’iniziativa già sperimentata nel 2015 riadattandola in chiave pandemica: “la spesa dei“. Come riportato da La Repubblica, essa consiste nel decorare la propriacon undie andare a fare la spesa. “Dovevo solo comprare il latte.. e mi sono fidanzato”, si legge nel suo sito. E ancora: “Credi che per conosceredevi stare tutto il giorno sui social network o fare l’abbonamento a tutti i siti di incontri online? Forse non lo sai, ma anche i ...

