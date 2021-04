Arriva in Italia Swimmy, l’Airbnb delle piscine (Di martedì 27 aprile 2021) (Foto: Pixabay)Case, barche, attrezzature sportive, auto. E ora anche piscine. Nell’epoca dello sharing e dell’economia collaborativa, alle piattaforme che permettono il noleggio tra privati (come Airbnb per gli appartamenti) si aggiunge quella per condividere le piscine. Si chiama Swimmy, è nata in Francia e, dopo aver conquistato la Spagna, Arriva adesso anche da noi. “Siamo felici di sbarcare in Italia e di permettere a tutti i proprietari di piscine di affittare facilmente le loro ammortizzando i costi di manutenzione e ai locatari (famiglie, coppie, amici) di trovare facilmente una piscina da godersi in tranquillità vicino casa”, spiega in una nota Raphaëlle de Monteynard, fondatrice di Swimmy. Il funzionamento è semplice: registrandosi gratuitamente sul sito si ... Leggi su wired (Di martedì 27 aprile 2021) (Foto: Pixabay)Case, barche, attrezzature sportive, auto. E ora anche. Nell’epoca dello sharing e dell’economia collaborativa, alle piattaforme che permettono il noleggio tra privati (come Airbnb per gli appartamenti) si aggiunge quella per condividere le. Si chiama, è nata in Francia e, dopo aver conquistato la Spagna,adesso anche da noi. “Siamo felici di sbarcare ine di permettere a tutti i proprietari didi affittare facilmente le loro ammortizzando i costi di manutenzione e ai locatari (famiglie, coppie, amici) di trovare facilmente una piscina da godersi in tranquillità vicino casa”, spiega in una nota Raphaëlle de Monteynard, fondatrice di. Il funzionamento è semplice: registrandosi gratuitamente sul sito si ...

