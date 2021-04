Arisa canta e i suoi cani amoreggiano sul palco | “Ecco la potenza erotica di questa canzone” – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 aprile 2021)ci regala nuovamente una perla delle sue mavolta la protagonista non è lei, bensì icagnolini. Da sempre molto legata aiamici a quattro zampe,li ha portati anche suldelle prove del live di Radio Italia e mentre lei si esibiva, loro amoreggiavano. “Stavo registrando il mio live, a un certo punto parte Ortica Sensual Remix ed è scoppiato l’amore sul. A parte l’imbarazzo iniziale, mi conforta che il brano scateni le endorfine in tutte le specie, sia umane che animali. Se questo scatto non vi basta a testimoniare ladiprovate per credere, dal 30 aprile su tutte le piattaforme e i digital store ..”. Tanti i commenti divertiti dei ...