Argentina, un ragazzo diventa proprietario di Google per alcune ore: "Ho la fattura" (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr — Padrone di Google Argentina per qualche ora. E' successo a Nicolas Kurona, trentenne argentino che alcuni giorni fa aveva notato la disponibilità online del dominio di Google all'imbattibile prezzo di 270 pesos (circa 11 euro). Impossibile lasciarsi scappare l'occasione: così il nostro Nicolas ha cliccato su «acquista», ottenendone il possesso con tanto di fattura e oscurando così il sito che è rimasto irraggiungibile per alcune ore. Il ragazzo che comprò Google Argentina per undici euro Verso sera, l'ufficio stampa di Mountain View ha reso noto ai quotidiani argentini di avere risolto il «problema». «Per poco tempo, il nostro dominio è stato acquistato da qualcun altro», ha riconosciuto Google ...

