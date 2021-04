Argentina | gravissimo lutto per Higuain | è morta la madre dell’ex attaccante di Napoli e Juventus

(Di martedì 27 aprile 2021) Graveper Gonzalo.Dopo una lunga malattia, si è spenta a 64 anni Nancy, la mamma dell'exdi. Alla donna era stato diagnosticato un brutto male nel 2016. Il Pipita, che più volte nel corso degli ultimi anni ha raggiunto lainper starle vicino durante i cicli di chemioterapia, era molto legato alla donna."Stavo per smettere di giocare - ha raccontatoin un'intervista -, ma miami disse di continuare. Se fosse dipeso da me, avrei smesso. Stavo lasciando il calcio, che è qualcosa che amo, ma amo di più lei. Mi ha detto che non mi avrebbe permesso di lasciare ciò che amo per lei". E sempre Gonzalo, qualche giorno fa, aveva parlato delle condizioni di saluta della ...

Nello scorso marzo il Pipita aveva chiesto e ottenuto un permesso dalla Juve per raggiungere la madre malata in, nonostante la pandemia. Non più tardi di 10 giorni fa Higuain ripeteva: 'Mia ...Una notizia che ha tristemente colpito tutto il mondo del calcio: la madre del bomber argentino Gonzalo Higuain, che ha fatto sognare i tifosi del Napoli e della Juve, è morta nelle scorse ore. Un ...Gravissimo lutto per Gonzalo Higuain. In Argentina è venuta a mancare la madre Nancy, morta a 64 anni dopo aver combattuto per molto tempo contro il cancro. Da sempre una figura chiave nella vita e ...