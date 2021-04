Arezzo: malato produce cannabis, tribunale lo assolve (Di martedì 27 aprile 2021) Non è reato: il gup Claudio Lara del tribunale Arezzo ha assolto, perché il fatto non sussiste, un ex dipendente comunale, malato di artrite reumatoide, accusato di aver coltivato cannabis nel giardino della sua casa. L'uomo ha sempre sostenuto di aver fatto uso curativo della cannabis, sostenendo che la quantità fornita dalla Asl nel piano terapeutico era insufficiente per lui L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 27 aprile 2021) Non è reato: il gup Claudio Lara delha assolto, perché il fatto non sussiste, un ex dipendente comunale,di artrite reumatoide, accusato di aver coltivatonel giardino della sua casa. L'uomo ha sempre sostenuto di aver fatto uso curativo della, sostenendo che la quantità fornita dalla Asl nel piano terapeutico era insufficiente per lui L'articolo proviene da Firenze Post.

