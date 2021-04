Arbitro Manchester United Roma: ecco chi dirigerà il match (Di martedì 27 aprile 2021) valido per la semifinale d’andata dell’Europa League La UEFA ha deciso la squadra arbitrale che giovedì sera scenderà in campo all’Old Trafford per dirigere Manchester United Roma. Toccherà allo spagnolo Carlos del Cerro Grande. Ad assisterlo i connazionali Juan Carlos Yuste e Roberto Alonso Fernandez, Alejandro Hernadenz sarà il quarto uomo. Al Var ci sarà Jesus Gil Manzano, coadiuvato da Ricardo de Burgos. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 aprile 2021) valido per la semifinale d’andata dell’Europa League La UEFA ha deciso la squadra arbitrale che giovedì sera scenderà in campo all’Old Trafford per dirigere. Toccherà allo spagnolo Carlos del Cerro Grande. Ad assisterlo i connazionali Juan Carlos Yuste e Roberto Alonso Fernandez, Alejandro Hernadenz sarà il quarto uomo. Al Var ci sarà Jesus Gil Manzano, coadiuvato da Ricardo de Burgos. L'articolo proviene da Calcio News 24.

