Apple AirDrop ha un grave problema di privacy (Di martedì 27 aprile 2021) (foto: Apple)Il sistema di scambio dati wireless tra device Apple AirDrop potrebbe esporre le informazioni di contatto degli utenti a causa di un bug che consentirebbe di aggirarne i sistemi di protezione. A scoprire il problema di privacy nel protocollo di condivisione file di Cupertino sono stati i ricercatori della Technical University di Darmstadt, in Germania. “Un team di ricercatori del Secure Mobile Networking Lab e del Cryptography and privacy Engineering Group presso TU Darmstadt ha esaminato più da vicino questo meccanismo e ha scoperto una grave falla nella privacy”, si legge in un post pubblicato dai ricercatori. “Per un aggressore è possibile conoscere i numeri di telefono e gli indirizzi email degli utenti di AirDrop, ... Leggi su wired (Di martedì 27 aprile 2021) (foto:)Il sistema di scambio dati wireless tra devicepotrebbe esporre le informazioni di contatto degli utenti a causa di un bug che consentirebbe di aggirarne i sistemi di protezione. A scoprire ildinel protocollo di condivisione file di Cupertino sono stati i ricercatori della Technical University di Darmstadt, in Germania. “Un team di ricercatori del Secure Mobile Networking Lab e del Cryptography andEngineering Group presso TU Darmstadt ha esaminato più da vicino questo meccanismo e ha scoperto unafalla nella”, si legge in un post pubblicato dai ricercatori. “Per un aggressore è possibile conoscere i numeri di telefono e gli indirizzi email degli utenti di, ...

SicurezzaN : Alcuni ricercatori della Technische Universitat Darmstadt hanno scoperto una #vulnerabilità di AirDrop: i problemi…

