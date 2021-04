Apex Legends | il trailer della Stagione 9 illustra le novità

(Di martedì 27 aprile 2021) Respawn Entertainment ha diramato un nuovodedicato ad, in cui sono evidenziate leche andranno a caratterizzare la9 La scorsa settimana gli sviluppatori di Respawn Entertainment hanno alzato il sipario sulla9 del loro, tramite uno spettacolarecinematico che ha introdotto il personaggio di Valkyrie, oltre ai riferimenti a Titanfall. Oltre a ciò, però, il team non aveva diffuso ulteriori informazioni in merito alleche avrebbero caratterizzato la nuova serie di eventi. Almeno fino ad oggi, dato che è stato da pochissime ore diramato un nuovo filmato, grazie al quale è possibile dare uno sguardo preliminare a tutte le inedite implementazioni ...

è uno dei pochi titoli che nel combattutissimo panorama dei battle royale è riuscito a imporsi in maniera convincente. E se oggi su Fortnite arriva Neymar Jr ,invece si arricchirà ...continua ad espandersi aggiornamento dopo aggiornamento e in prossimità dell'uscita della Stagione 9 , prevista per il 4 maggio, abbiamo avuto l'occasione di partecipare a un evento ...A breve Apex Legends Origini debutterà: scopriamo insieme tutte le mappe aggiornate, le modalità e un nuovo video gameplay.Respawn Entertainment ha diramato un nuovo trailer dedicato ad Apex Legends, in cui sono evidenziate le novità della Stagione 9.