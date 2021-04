Antonella Clerici, l’annuncio su Elisa Isoardi: “Nuove avventure per lei” (Di martedì 27 aprile 2021) Antonella Clerici si lascia sfuggire a “E’ sempre Mezzogiorno” alcune dichiarazioni sul futuro di Elisa Isoardi: “Nuove avventure per lei” Antonella Clerici è al timone della trasmissione mattutina di Rai… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 27 aprile 2021)si lascia sfuggire a “E’ sempre Mezzogiorno” alcune dichiarazioni sul futuro di: “per lei”è al timone della trasmissione mattutina di Rai… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it.

Advertising

RadioGoldAl : Antonella Clerici: “Donate a favore della ricerca contro il mesotelioma” - MasputPutzu : Antonella Clerici: “Donate a favore della ricerca per sconfiggere il mesotelioma” #antonellaclerici #ricerca… - StampaAlessandr : Antonella Clerici: “Donate a favore della ricerca per sconfiggere il mesotelioma” - Luca_zone : RT @matteo___90: Antonella Clerici, saluta in diretta Elisa Isoardi, facendole un in bocca al lupo. Alla faccia di presunte rivalità. Due d… - zazoomblog : Indiscrezione- Ballando con le stelle: Antonella Clerici tra i partecipanti Il grande ospite dice no -… -