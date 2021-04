ANTI-DO-TO e Gaza Freestyle, uno skatepark per la libertà (Di martedì 27 aprile 2021) ANTI-DO-TO si autodefinisce un brand attivista. Poche parole, meglio i fatti. E non si può non riconoscergli che sia una descrizione decisamente calzante: il marchio di abbigliamento emergente nella sua mission fondante ha proprio quella di promuovere il cambiamento attraverso azioni pratiche e mirate, sul territorio e con la costruzione di una community di changemakers, e attraverso un guardaroba essenziale e durevole. La prima causa in cui mettere in pratica questa filosofia del fare unisce due mondi apparentemente lontani, ma uniti da una passione comune, ovvero quella dello skateboarding. Unendo le forze con l'organizzazione no-profit Gaza Freestyle ANTI-DO-TO ha ideato e prodotto una capsule collection per cui ogni acquisto sullo store dedicato contribuirà attivamente al completamento di un progetto speciale, ... Leggi su gqitalia (Di martedì 27 aprile 2021)-DO-TO si autodefinisce un brand attivista. Poche parole, meglio i fatti. E non si può non riconoscergli che sia una descrizione decisamente calzante: il marchio di abbigliamento emergente nella sua mission fondante ha proprio quella di promuovere il cambiamento attraverso azioni pratiche e mirate, sul territorio e con la costruzione di una community di changemakers, e attraverso un guardaroba essenziale e durevole. La prima causa in cui mettere in pratica questa filosofia del fare unisce due mondi apparentemente lontani, ma uniti da una passione comune, ovvero quella dello skateboarding. Unendo le forze con l'organizzazione no-profit-DO-TO ha ideato e prodotto una capsule collection per cui ogni acquisto sullo store dedicato contribuirà attivamente al completamento di un progetto speciale, ...

Advertising

TeneraValse : RT @francofontana43: Palestinesi in piazza, razzi su Israele e bombe contro Gaza. Cresce la tensione dopo giorni di cariche della polizia i… - BenjaminW1892 : RT @francofontana43: Palestinesi in piazza, razzi su Israele e bombe contro Gaza. Cresce la tensione dopo giorni di cariche della polizia i… - alias16g : RT @francofontana43: Palestinesi in piazza, razzi su Israele e bombe contro Gaza. Cresce la tensione dopo giorni di cariche della polizia i… - linobor : RT @francofontana43: Palestinesi in piazza, razzi su Israele e bombe contro Gaza. Cresce la tensione dopo giorni di cariche della polizia i… - brongosalvatore : RT @francofontana43: Palestinesi in piazza, razzi su Israele e bombe contro Gaza. Cresce la tensione dopo giorni di cariche della polizia i… -