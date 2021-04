ANSA - IL - PUNTO/COVID: Sardegna punta a 15mila vaccini giorno (Di martedì 27 aprile 2021) Dall'hub di Sassari, con una capacità giornaliera di 2mila vaccini, alle due linee ricavate nell'hub della Fiera di Cagliari: sono 15.650 le somministrazioni che l'Ats prevede di effettuare ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 aprile 2021) Dall'hub di Sassari, con una capacità giornaliera di 2mila, alle due linee ricavate nell'hub della Fiera di Cagliari: sono 15.650 le somministrazioni che l'Ats prevede di effettuare ...

ANSA - IL - PUNTO/COVID:Fvg, attese dosi, via a 4 punti vaccini "In concomitanza con l'arrivo di nuove dosi di vaccino Pfizier e Moderna, dalla prossima settimana la Regione è pronta ad avviare quattro nuovi punti vaccinali a Ronchi dei Legionari, Cormons, ...

