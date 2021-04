Anna d’Inghilterra, chi è il secondo marito della figlia di Elisabetta. La rarissima foto di coppia (Di martedì 27 aprile 2021) La principessa Anna è l’unica figlia femmina della regina Elisabetta e del principe Filippo, scomparso il 9 aprile del 2021 a 99 anni. Patrona di oltre 200 organizzazioni caritatevoli, porta a termine oltre 500 incarichi per conto della regina e della corte inglese in un solo anno. secondo quanto raccontano alcune fonti autorevoli della casa reale più amata del mondo, si dice che Anna abbia ereditato la “famosa lingua tagliente” di suo padre e la sua “arguzia”. In un recente sondaggio la figlia di Elisabetta e Filippo è risultata la più stimata e secondo alcuni, sarebbe proprio lei il sovrano perfetto, più del fratello maggiore Carlo e del nipote William, anche se lei è solo 14ma nella ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 aprile 2021) La principessaè l’unicafemminareginae del principe Filippo, scomparso il 9 aprile del 2021 a 99 anni. Patrona di oltre 200 organizzazioni caritatevoli, porta a termine oltre 500 incarichi per contoregina ecorte inglese in un solo anno.quanto raccontano alcune fonti autorevolicasa reale più amata del mondo, si dice cheabbia ereditato la “famosa lingua tagliente” di suo padre e la sua “arguzia”. In un recente sondaggio ladie Filippo è risultata la più stimata ealcuni, sarebbe proprio lei il sovrano perfetto, più del fratello maggiore Carlo e del nipote William, anche se lei è solo 14ma nella ...

