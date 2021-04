Anche Renzi, come Salvini, pur essendo al governo non vuole il coprifuoco (Di martedì 27 aprile 2021) Nessuna novità, starà dicendo qualcuno tra sé e sé. Ma comunque sorprende: Matteo Renzi oggi ha scritto nella sua enews che sul coprifuoco la pensa come l’omonimo della Lega. Che, lo ricordiamo, pure essendo al governo, sta portando avanti alcune battaglie che proprio dai suoi ministri sono state approvate. Parliamo del coprifuoco: proprio il giorno della festa della Liberazione dal nazifascismo Matteo Salvini ha lanciato una raccolta firme per chiedere l’abolizione del coprifuoco alle 22 (questa sera ha annunciato di aver raggiunto già quota 100mila sigle). Qualcuno – in molti a dir la verità – sostengono che lo stia facendo giocando i due ruoli: quello di essere nell’esecutivo e raccogliere alcuni meriti, e quello di essere all’opposizione e non ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Nessuna novità, starà dicendo qualcuno tra sé e sé. Ma comunque sorprende: Matteooggi ha scritto nella sua enews che sulla pensal’omonimo della Lega. Che, lo ricordiamo, pureal, sta portando avanti alcune battaglie che proprio dai suoi ministri sono state approvate. Parliamo del: proprio il giorno della festa della Liberazione dal nazifascismo Matteoha lanciato una raccolta firme per chiedere l’abolizione delalle 22 (questa sera ha annunciato di aver raggiunto già quota 100mila sigle). Qualcuno – in molti a dir la verità – sostengono che lo stia facendo giocando i due ruoli: quello di essere nell’esecutivo e raccogliere alcuni meriti, e quello di essere all’opposizione e non ...

