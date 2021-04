Anche Draghi prova ad abolire il Senato. La doppia gaffe del premier

(Di martedì 27 aprile 2021) Una piccola,per Mario. È successo questo pomeriggio, in, quando ilha iniziato il suo discorso di presentazione del Piano di ripresa e resilienza rivolgendosi all'Aula: “Signor presidente, onorevoli deputati”, ha detto l'ex presidente della Bce ma ad ascoltarlo non c'erano i colleghi della Camera bensì iri. E dai banchi di Palazzo Madama l'hanno fatto notare, “Siamo in”, sottolineando il momento con un applauso di incoraggiamento.ha poi ricominciato il suo discorso, con la seconda, rivolgendosi nuovamente agli “Onorevoli deputati”. Il terzo tentativo è stato quello buono, e il primo ministro ha così proseguito il suo discorso. Probabilmente lo stesso che aveva letto ...

ha poi ricominciato il suo discorso, con la seconda gaffe, rivolgendosi nuovamente agli 'Onorevoli deputati'. Il terzo tentativo è stato quello buono, e il primo ministro ha così proseguito il ...Quanto sia grave la fragilità ambientale del Paese l'ha ricordatonella prefazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza: 'Secondo le stime dell'Istituto Superiore per la ...ROMA - Il premier Draghi ieri alla Camera ha presentato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) meglio conosciuto come Recovery Plan, stamani ci sarà il voto alla Camera, nel pomeriggio il p ...Il Governo potrebbe rivedere l’orario di inizio del coprifuoco, al momento fissato alle ore 22. La maggioranza avrebbe infatti trovato l’accordo per "impegnare il governo a valutare nel mese di maggio ...