Altamura, la Oropan prima azienda a candidarsi come Hub vaccinale: "Così riduciamo i tempi" (Di martedì 27 aprile 2021) Un'area di mq 390, 1600 m3, un'altezza sotto-trave di 400 cm, attrezzabile con divisori interni e mobili e con un'ampia area esterna di accoglienza, idonea per la somministrazione da un minimo di 100 ad un massimo di 500 vaccini giornalieri, in totale sicurezza. Questo è il progetto esecutivo di Hub aziendale della Oropan S.p.A di Altamura, presentato al Presidente della Regione Puglia, all'A.S.L. di Bari, all'Assessore regionale alla Sanità e con nota del 24 aprile c.m., favorevolmente accolto e approvato dal direttore del Dipartimento Promozione della Salute della regione Puglia, dott. Vito Montanaro, in quanto aderente alla normativa vigente, pronto per essere immediatamente esecutivo, non appena saranno emanate le linee guida a livello regionale e a seguito dei conseguenti provvedimenti. Una concreta risposta da parte della ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Un'area di mq 390, 1600 m3, un'altezza sotto-trave di 400 cm, attrezzabile con divisori interni e mobili e con un'ampia area esterna di accoglienza, idonea per la somministrazione da un minimo di 100 ad un massimo di 500 vaccini giornalieri, in totale sicurezza. Questo è il progetto esecutivo di Huble dellaS.p.A di, presentato al Presidente della Regione Puglia, all'A.S.L. di Bari, all'Assessore regionale alla Sanità e con nota del 24 aprile c.m., favorevolmente accolto e approvato dal direttore del Dipartimento Promozione della Salute della regione Puglia, dott. Vito Montanaro, in quanto aderente alla normativa vigente, pronto per essere immediatamente esecutivo, non appena saranno emanate le linee guida a livello regionale e a seguito dei conseguenti provvedimenti. Una concreta risposta da parte della ...

Telebari : Covid, la Oropan di Altamura si candida come hub vaccinale: presentato il progetto esecutivo - #Bari #Notizie… - Profilo3Marco : RT @rep_bari: L'azienda Oropan mette a disposizione la sede per realizzare un hub vaccinale ad Altamura [di Natale Cassano] [aggiornamento… - rep_bari : L'azienda Oropan mette a disposizione la sede per realizzare un hub vaccinale ad Altamura [di Natale Cassano] [aggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Altamura Oropan Covid, la Oropan di Altamura si candida come hub vaccinale: presentato il progetto esecutivo Telebari srl Covid, la Oropan di Altamura si candida come hub vaccinale: presentato il progetto esecutivo Covid, la Oropan di Altamura si candida come hub vaccinale: presentato il progetto esecutivo - Ultime notizie Bari h24 news informazione sport cronaca attualità ...

L'azienda Oropan mette a disposizione la sede per realizzare un hub vaccinale ad Altamura L'azienda pugliese Oropan pronta a trasformare i suoi spazi in hub vaccinale per i dipendenti - e non solo - con una capacità di somministrazione "da un minimo di 100 ad un massimo di 500 vaccini gior ...

Covid, la Oropan di Altamura si candida come hub vaccinale: presentato il progetto esecutivo - Ultime notizie Bari h24 news informazione sport cronaca attualità ...L'azienda pugliese Oropan pronta a trasformare i suoi spazi in hub vaccinale per i dipendenti - e non solo - con una capacità di somministrazione "da un minimo di 100 ad un massimo di 500 vaccini gior ...