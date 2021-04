Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria, il Ministro Giovannini si autosmaschera: “completata entro il 2030”, ma per il Ponte sullo Stretto non parlò così… (Di martedì 27 aprile 2021) Giovannini: “nel 2030 completeremo la Salerno-Reggio Calabria”, ma il Ponte sullo Stretto sottolineava che l’infrastruttura avrebbe dovuto essere messa in opera entra il 2026. Ecco i due motivi per cui il Ministro si è smentito da solo Il Governo italiano ha perso tempo sulla vicenda legata al Ponte sullo Stretto, è una storia questa ormai nota. Scuse se ne sono sentite di tutti i colori in questi mesi, addirittura l’esecutivo Conte aveva istituito una Commissione di esperti che potesse valutare proposte alternative (non esistono), come ad esempio un tunnel sottomarino, ed ancora non ha presentato alcuna risposta. Ieri, però, ecco la prova provante. “entro il ... Leggi su cityroma (Di martedì 27 aprile 2021): “nelcompleteremo la”, ma ilsottolineava che l’infrastruttura avrebbe dovuto essere messa in opera entra il 2026. Ecco i due motivi per cui ilsi è smentito da solo Il Governo italiano ha perso tempo sulla vicenda legata al, è una storia questa ormai nota. Scuse se ne sono sentite di tutti i colori in questi mesi, addirittura l’esecutivo Conte aveva istituito una Commissione di esperti che potesse valutare proposte alternative (non esistono), come ad esempio un tunnel sottomarino, ed ancora non ha presentato alcuna risposta. Ieri, però, ecco la prova provante. “il ...

ItaliaViva : Puglia, @TeresaBellanova : 'Siamo impegnati per l'Alta Velocità/Capacità fino a Lecce' - CarloCalenda : Questi campi sportivi sono stati realizzati nel 2015 da RFi come opere di compensazione per l'alta velocità. Sono a… - CarmenTripoli : @carlaruocco1 @GiuseppeConteIT 'Per i prossimi 50 anni ci sarà Alta Velocità vera al Centro e al Nord e solo veloci… - EugenioPacifico : SE con la alta velocita' impiego mezza ora per andare e tornare ALLORA aspetto mezza ora e sono lo stesso dove parto. - CarmenTripoli : @GiancarloCanc Per i prossimi 50 anni ci sarà Alta Velocità vera al Centro ed al Nord e solo velocizzazione per l’e… -