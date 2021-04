Almanacco Topolino | storie inedite dall’estero e grandi maestri Disney

(Di martedì 27 aprile 2021) Tante, personaggi e divertimento con il ritorno di un titolo che ha fatto la storia del fumetto in Italia. Disponibile dal 28 aprile ogni due mesi Un grande ritorno nelle edicole e fumetterie d’Italia:. A partire da mercoledì 28 aprile, ogni due mesi, Panini Comics propone uno dei titoli che hanno caratterizzato la storia del fumetto appassionando tantissimi lettori, una raccolta diper veri collezionisti con gli eroi più in vista di Topolinia e Paperopoli che si incontrano e intrecciano, ospitando amici (e anche nemici!) che raramente si trovano in altre raccolte a fumetti. Il primo numero diè in vendita in edicola, fumetteria e su Panini.it insieme a3414. In ogni uscita,...

