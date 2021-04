Allerta meteo a Roma e nel Lazio, temporali in arrivo: ecco da quando (Di martedì 27 aprile 2021) Ancora Allerta meteo nel Lazio e una primavera che sembra proprio non voler decollare. Il Centro Funzionale Regionale, per “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderate”, ha previsto un‘Allerta meteo dal pomeriggio di oggi, martedì 27 aprile, e per le successive 18-24 ore. LEGGI QUI IL BOLLETTINO DELLA PROTEZIONE CIVILE Allerta meteo nel Lazio: ecco dove E’ Allerta gialla idrogeologica per temporali sulle zone A (Bacini Costieri Nord), B (Bacino Medio Tevere), C (Appennino di rieti) e D (Bacini di Roma). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 aprile 2021) Ancoranele una primavera che sembra proprio non voler decollare. Il Centro Funzionale Regionale, per “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderate”, ha previsto un‘dal pomeriggio di oggi, martedì 27 aprile, e per le successive 18-24 ore. LEGGI QUI IL BOLLETTINO DELLA PROTEZIONE CIVILEneldove E’gialla idrogeologica persulle zone A (Bacini Costieri Nord), B (Bacino Medio Tevere), C (Appennino di rieti) e D (Bacini di). su Il Corriere della Città.

