Allerta alimentare, passata di pomodoro della nota marca: "La più grande frode mai scoperta"

Secondo gli inquirenti si tratta della più grande frode alimentare mai scoperta prima in Italia. passata di pomodoro ottenuta da concentrato di pomodoro estero venduta come prodotto contenente pomodoro 100% italiano o addirittura 100% toscano. Ma di italiano in quelle passate non c'era nulla, o meglio "quelle passate, il pomodoro toscano, non l'hanno nemmeno mai visto", così come spiegato dal colonnello Luigi Cortellessa. A Fanpage.it il comandante dei carabinieri per la Tutela agroalimentare spiega come si è giunti alla scoperta di una vera e propria truffa da parte dell'azienda Petti che negli stabilimenti del Livornese di Venturina Terme e Campo alla Croce di Campiglia

