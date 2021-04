Alitalia | slitta il pagamento degli stipendi di Aprile

(Di martedì 27 aprile 2021) . Prosegue la trattativa con la Commissione europea sugli aiuti di stato.ildiper i dipendenti di. Lo conferma l’Ansa che ha visionato una comunicazione interna dei commissari Fava, Leogrande e Santosuosso. Adglinon saranno pagati il 27 del mese, come di consueto. I dipendenti dovranno aspettare, come si legge nella nota interna dei commissari citata dall’Ansa, che la società riceva i soldiindennizzi legati all’emergenza coronavirus. Il ritardo nelin fondo non sorprende. Basti pensare che il governo è dovuto intervenire anche con l’ultimo decreto contro il Covid mettendo sul ...

