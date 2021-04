Alitalia | l' azienda preannuncia la sospensione degli stipendi

(Di martedì 27 aprile 2021) Saranno corrisposti quando arriveranno i ristori previsti dal piano d'emergenza per il Covid 19. Bruxelles deve ancora decidere se dare il via libera al piano per la nascita della nuova società Ita

Il Sole 24 ORE

Saranno corrisposti quando arriveranno i ristori previsti dal piano d'emergenza per il Covid 19. Bruxelles deve ancora decidere se dare il via libera al piano per la nascita della nuova società Ita. La Newco vuole decollare il prima possibile per intercettare la ripresa del traffico prevista per l'estate: ecco gli estremi della proposta. Ita modifica il piano in corsa. Non più l'affitto del ramo aviation da Alitalia, come ventilato solo poche ore fa, ma una proposta complessiva per rilevare aerei e personale.