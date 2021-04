Alfa Romeo, Callum Ilott nominato pilota di riserva per il 2021 (Di martedì 27 aprile 2021) Il team di Formula 1 Alfa Romeo Racing ha annunciato Callum Ilott come pilota di riserva per la stagione 2021. L’inglese della Ferrari Driver Academy è stato annunciato tramite un comunicato: “Ilott avrà anche modo di salire in macchina prendendo parte ad alcune sessioni di prove libere del venerdì sulla C41, a cominciare dalla prima ora del Gran Premio del Portogallo di questo fine settimana, così da poter continuare ad accrescere il proprio bagaglio di esperienza nella massima categoria automobilistica”. Il vicecampione in carica di Formula 2 darà il proprio contributo anche alla Ferrari in qualità di Test Driver. “Sono molto contento – ha dichiarato l’ inglese – e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con il team. Ringrazio Alfa ... Leggi su sportface (Di martedì 27 aprile 2021) Il team di Formula 1Racing ha annunciatocomediper la stagione. L’inglese della Ferrari Driver Academy è stato annunciato tramite un comunicato: “avrà anche modo di salire in macchina prendendo parte ad alcune sessioni di prove libere del venerdì sulla C41, a cominciare dalla prima ora del Gran Premio del Portogallo di questo fine settimana, così da poter continuare ad accrescere il proprio bagaglio di esperienza nella massima categoria automobilistica”. Il vicecampione in carica di Formula 2 darà il proprio contributo anche alla Ferrari in qualità di Test Driver. “Sono molto contento – ha dichiarato l’ inglese – e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con il team. Ringrazio...

