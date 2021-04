Alfa Romeo al GP del Portogallo e di Spagna: Iberian back-to-back (Di martedì 27 aprile 2021) Le gare consecutive sono un’arma a doppio taglio. Da un lato, sono una sfida per qualsiasi squadra, che ha il compito di gestire gli oneri logistici, mentali e fisici di due eventi di gara entro due settimane. Dall’altra, è un momento emozionante e adrenalinico in cui l’attenzione per il lavoro da svolgere è totale e si hanno due possibilità di fare le cose per bene, un’opportunità immediata per sistemare le cose. Ecco cosa si aspetta l’Alfa Romeo al GP del Portogallo e di Spagna. Alfa Romeo al GP del Portogallo e di Spagna: cosa si aspetta il team? Il momento è ancora più emozionante quando ci si avvicina a una gara con l’ardente desiderio di rimediare a qualche torto. Dopo le prime due gare della stagione, dove l’Alfa ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 27 aprile 2021) Le gare consecutive sono un’arma a doppio taglio. Da un lato, sono una sfida per qualsiasi squadra, che ha il compito di gestire gli oneri logistici, mentali e fisici di due eventi di gara entro due settimane. Dall’altra, è un momento emozionante e adrenalinico in cui l’attenzione per il lavoro da svolgere è totale e si hanno due possibilità di fare le cose per bene, un’opportunità immediata per sistemare le cose. Ecco cosa si aspetta l’al GP dele dial GP dele di: cosa si aspetta il team? Il momento è ancora più emozionante quando ci si avvicina a una gara con l’ardente desiderio di rimediare a qualche torto. Dopo le prime due gare della stagione, dove l’...

Advertising

poliziadistato : Oggi vi presentiamo la Giulietta 1300 dell’Alfa Romeo. Grintosa, stabile e leggera entra in 'servizio' per la Poliz… - poliziadistato : Il video di oggi lo dedichiamo alla Pantera, l’Alfa Romeo 1900 TI Super del 1957 custodita nel Museo delle auto del… - LiveGPit : #F1 Callum Ilott nominato reserve driver per Alfa Romeo Racing: l'inglese affianca Robert Kubica nel ruolo e prende… - motorsportznl : Officieel: Callum Ilott reservecoureur bij Alfa Romeo Racing - verstwppen : bom dia callum ilott piloto reserva da alfa romeo -