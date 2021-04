Alessia Ventura ha partorito | è nata la figlia | la prima foto è tenerissima

(Di martedì 27 aprile 2021) La showgirl è diventata mamma per lavolta e l'annuncio su Instagram è dolcissimo, come il primo scatto che ha pubblicato L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

zazoomblog : Alessia Ventura è diventata mamma di Ginevra gli auguri dei Vip su Instagram - #Alessia #Ventura #diventata #mamma - gossipblogit : Alessia Ventura mamma: è nata la piccola Ginevra (foto) - poohglee_girl74 : Io rivoglio Alessia Marcuzzi o Simona Ventura a condurre l'#isola - Patriziaa16 : Preferisco 1 miliardo di volte Simona Ventura e Alessia Marcuzzi a presentare l'isola!!! #faribona -

Ultime Notizie dalla rete : Alessia Ventura

La bellissima showgirlè diventata mamma, ha dato alla luce la sua piccola Ginevra. Un momento unico ed indescrivibile, la gioia è palpabile anche su Instagram. La talentuosaaveva ...La showgirl è diventata mamma per la prima volta e l'annuncio su Instagram è dolcissimo, come il primo scatto che ha ...Fiocco rosa e tanta emozione per Alessia Ventura e Gabriele Schembari: la coppia ha accolto la figlia Ginevra e ha dato la splendida notizia via Instagram, condividendo così sui social la gioia del mo ...La showgirl è diventata mamma per la prima volta e l'annuncio su Instagram è dolcissimo, come il primo scatto che ha pubblicato ...