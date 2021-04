Alessia Ventura annuncia la nascita della piccola Ginevra

(Di martedì 27 aprile 2021) La showgirlè diventata mammasua prima figlia,dopo aver dato l’annunciosua gravidanza sul social, è tornata dai suoi follower per comunicare la gioia per l’arrivo in famigliafiglia, ex letterina del programma condotto da Gerry Scotti “Passaparola” è diventata mamma dalla relazione

Advertising

zazoomblog : Alessia Ventura è diventata mamma di Ginevra gli auguri dei Vip su Instagram - #Alessia #Ventura #diventata #mamma - gossipblogit : Alessia Ventura mamma: è nata la piccola Ginevra (foto) - poohglee_girl74 : Io rivoglio Alessia Marcuzzi o Simona Ventura a condurre l'#isola - Patriziaa16 : Preferisco 1 miliardo di volte Simona Ventura e Alessia Marcuzzi a presentare l'isola!!! #faribona - ventura_alessia : RT @IlVeroUltimo: non ho resistito -

Ultime Notizie dalla rete : Alessia Ventura

La showgirl è diventata mamma per la prima volta e l'annuncio su Instagram è dolcissimo, come il primo scatto che ha ...è diventata mamma di Ginevra . ' È nata la nostra cucciola. Siamo pazzi di te ', annuncia ai fan con un post Instagram. A dicembre la showgirl ha avuto il Covid (e con lei anche il ...Fiocco rosa e tanta emozione per Alessia Ventura e Gabriele Schembari: la coppia ha accolto la figlia Ginevra e ha dato la splendida notizia via Instagram, condividendo così sui social la gioia del mo ...La showgirl è diventata mamma per la prima volta e l'annuncio su Instagram è dolcissimo, come il primo scatto che ha pubblicato ...