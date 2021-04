Alberto Matano, momento di sconforto a La Vita in diretta: “Sono senza fiato” (Di martedì 27 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Alberto Matano, a La Vita in diretta, rimane sconvolto: “Queste parole lasciano senza fiato” cos’è successo? Alberto Matano a La Vita in diretta rimane letteralmente sconvolto: le intercettazioni ricostruite sul caso lo lasciano senza fiato. Non è facile per il conduttore, nonostante la sua grande professionalità, affrontare alcuni argomenti e casi di cronaca particolarmente efferati. Leggi su youmovies (Di martedì 27 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., a Lain, rimane sconvolto: “Queste parole lasciano” cos’è successo?a Lainrimane letteralmente sconvolto: le intercettazioni ricostruite sul caso lo lasciano. Non è facile per il conduttore, nonostante la sua grande professionalità, affrontare alcuni argomenti e casi di cronaca particolarmente efferati.

Advertising

PasqualeMarro : #AlbertoMatano: “Sono senza parole”. La rabbia del conduttore - Mamox__ : @FrancescaLupo15 Ahhh, no no, questo è Frank! Ahahaha, no no, questo fa ride, l'altro, Alberto Matano, fa piange. - costa577 : Alberto Matano sconvolto e inorridito: “Sono senza parole”//..dopo aver preso atto dell’efferatezza di 4 balorde..… - fedram67 : Starei ore e ore ad ascoltare Alberto Matano! #lavitaindiretta - Scassillo : @ritadallachiesa @albmatano LO STO GUARDANDO ADESSO, SONO PROFONDAMENTE INDIGNATO PER IL PESTAGGIO ALLA RAGAZZA DIS… -