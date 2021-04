Akash Kumar e Antonella Fiordelisi nuova coppia | FOTO e VIDEO BACIO

(Di martedì 27 aprile 2021) Scoop inaspettato per”beccati” a baciarsi per strada: è nata una? Tutto sullo scoop di whoopsee. Leggi anche: Chi è, ex fidanzata di Francesco Chiofalo? Età, lavoro, Instagramha unafidanzata:Dopo appena qualche giorno dalla rottura die Francesco Chiofalo, l’influencer è stata beccata con l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi: i due sembrano formare unae inaspettatae ...

dopo L'Isola trova l'amore con l'ex di Francesco Chiofalo (Antonella Fiordelisi): il video del bacio Solo qualche giorno fa è stato annunciato ufficialmente sui social la fine della storia ...Il nuovo portale Whoopsee ha beccatoe Antonella Fiordelisi mentre si scambiavano un bacio appassionato per le strade di Milano, città dove entrambi vivono. La sportiva si è trasferita da ...Sembra essere nata una nuova coppia da copertina formata dall'ex naufrago Akash Kumar e Antonella Fiordelisi beccati a baciarsi FOTO E VIDEO ...Antonella Fiordelisi e Akash Kumar sono stati avvistati insieme in atteggiamenti piuttosto confidenziali a passeggio per le vie del centro. Solo qualche giorno fa, Francesco Chiofalo aveva ufficializz ...