Aiutateci ad eliminare il blocco quinquennale. Lettera (Di martedì 27 aprile 2021) Inviata da Erika Esposito - Spett.le Presidente Casellati, sono insegnante di una classe quarta della scuola primaria "B.Fenoglio", I.C. La Loggia (TORINO). Scrivo questa Lettera per farvi presente una situazione molto spiacevole: io, insegnante di italiano e inglese dei miei alunni sin dalla classe I, sono stata assegnata per l'anno scolastico 2021/2022 all'I.C. Favria, a più di 100 km a/r da casa mia, e non potrò concludere il ciclo scolastico portando i miei studenti di La Loggia fino in quinta. I miei alunni hanno bisogno di continuità d'insegnamento e stabilità soprattutto a seguito di un periodo difficile e altalenante come quello pandemico che stiamo vivendo.

