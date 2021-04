Acqui Terme, il Comune taglia le concessioni per gli impianti sportivi (Di martedì 27 aprile 2021) Dopo oltre un anno di tremende restrizioni, sacrifici e rinunce, cominciamo a vedere qualche spiraglio di riapertura verosimilmente più durevole dello scorso anno. Una assoluta necessità per tutti noi a livello personale, ma anche per quasi ogni comparto dell’economia massacrato dagli effetti nefasti della pandemia. Uno di quelli maggiormente colpiti è senza dubbio lo sport, che continua a vedere lo stop forzato di molti aspetti che comportano la presenza di una moltitudine di persone e, di conseguenza, l’occupazione. Eppure qualcosa di importante si sta già muovendo proprio in questa prima parte di primavera, a partire dal Roma Capitale con la più grande Fan zone d’Europa per celebrare i Campionati Europei di calcio 2020. Ma in molte altre parti del territorio nazionale si stanno muovendo le istituzioni, pubbliche e private, per mettere in campo misure in grado di favorire la ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 27 aprile 2021) Dopo oltre un anno di tremende restrizioni, sacrifici e rinunce, cominciamo a vedere qualche spiraglio di riapertura verosimilmente più durevole dello scorso anno. Una assoluta necessità per tutti noi a livello personale, ma anche per quasi ogni comparto dell’economia massacrato dagli effetti nefasti della pandemia. Uno di quelli maggiormente colpiti è senza dubbio lo sport, che continua a vedere lo stop forzato di molti aspetti che comportano la presenza di una moltitudine di persone e, di conseguenza, l’occupazione. Eppure qualcosa di importante si sta già muovendo proprio in questa prima parte di primavera, a partire dal Roma Capitale con la più grande Fan zone d’Europa per celebrare i Campionati Europei di calcio 2020. Ma in molte altre parti del territorio nazionale si stanno muovendo le istituzioni, pubbliche e private, per mettere in campo misure in grado di favorire la ...

Advertising

RadioGoldAl : Ad Acqui Terme aperte le iscrizioni 2021/2022 per l’Asilo Nido comunale - AmandaJJack1 : @robertomonferra ?? Spigno Monferrato è la mia seconda casa, vicino ad Acqui Terme - ServiziAste : Asta del 23/07/2021 Alle Ore 10.00 ??Appartamento in Via G. Romita -Alessandria (AL) ?? Offerta minima : € 25.125,00… - ServiziAste : Asta del 230/07/2021 Alle Ore 15.15 ?? Locale commerciale in Via Moriondo -Acqui Terme (AL) ?? Offerta minima : € 150… - ServiziAste : Asta del 23/07/2021 Alle Ore 10.00 ?? Appartamento in Via G. Romita -Acqui Terme (AL) ?? Offerta minima : € 25.125,0… -