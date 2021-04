(Di martedì 27 aprile 2021) Il Parlamento europeo si esprimerà oggi per dare il suo consenso all’che stabilisce le regole per le future relazioni UE-. Gli eurodeputati discuteranno e voteranno anche una risoluzione di valutazione dell’, in cui insistono sulla piena attuazione insieme all’di recesso, e sottolineano il ruolo che il Parlamento avrà nel controllare l’applicazione concreta

Billa42_ : Accordo UE-Regno Unito: atteso il voto all’Europarlamento - CorriereQ : Brexit: l’Europarlamento vota oggi l’accordo Ue-Regno Unito - ansaeuropa : #Brexit: 'L'accordo tra l'Ue ed il Regno Unito è un accordo incisivo con un meccanismo di risoluzione delle controv… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Brexit, l'Europarlamento vota oggi l'accordo Ue-Regno Unito. Si discute e si vota anche risoluzione d… - cappelIaiomatto : Brexit, l'Europarlamento vota oggi l'accordo Ue-Regno Unito. Si discute e si vota anche risoluzione di valutazione… -

"L'tra l'Ue ed ilUnito è unincisivo con un meccanismo di risoluzione delle controversie vincolante e la possibilità di misure unilaterali laddove necessario. Voglio essere chiara, non vogliamo dover ...La Francia minaccia 'misure di ritorsione' contro ilUnito se l'sulla pesca, previsto dalle intese sul dopo - Brexit, non verrà attuato. "Chiediamo tutto l', niente più che l', e se non sarà attuato... prenderemo misure di ...I parlamentari europei hanno dato il via all'ultimo dibattito sull'accordo commerciale post-Brexit tra l'Unione europea e la Gran Bretagna, in vista del voto che dovrebbe garantire all'accordo una app ...