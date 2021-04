(Di martedì 27 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Grazie all’impegno di Lega e Forza Italia, il governo ha accettato di rivedere la posizione sul: da, sulla base dell’andamento del quadro epidemiologico oltre che dell’avanzamento della campagna vaccinale, saranno rivisti i limiti temporali di lavoro e per gli spostamenti”. Lo riferiscono fonti del centrodestra di Governo.“C’è una posizione comune a tutta la– sottolinea il leader della Lega Matteo Salvini – che impegna il Governo, in base ai dati, entroa rivedere limiti, spostamenti e. Io sono per la cancellazione”.L’Aula della Camera ha poi respinto l’ordine del giorno sul Dl Covid, presentato da Fratelli d’Italia, che impegnava il Governo “a valutare l’opportunità, nei provvedimenti di prossima emanazione, di ...

Advertising

nestquotidiano : Accordo nella maggioranza, il coprifuoco sarà rivisto a maggio - indignati : RT @lageloni: L’accordo nella maggioranza sulla questione del coprifuoco è che nel corso del mese di maggio, se scendono i dati, le restri… - alebi69 : @heronimo1964 @Mussmauer Sono d’accordo, ma è innegabile che nella maggioranza dei casi si aveva a che fare con uom… - Virus1979C : RT @ColucciAnto: @matteosalvinimi Sulla revisione delle restrizioni a maggio era già stato raggiunto un accordo in CdM con l'approvazione d… - ItaliaNotizie24 : Accordo nella maggioranza, il coprifuoco sarà rivisto a maggio -

Ultime Notizie dalla rete : Accordo nella

la Repubblica

gestione degli aiuti di Stato e dell'uscita di Alitalia dall'amministrazione straordinaria, i ... E' d'? 'No, l'Alitalia aveva già ricevuto gli aiuti di Stato. In più, Air France ha ...Coprifuoco, dopo un'altra lunga giornata di discussioni è stato raggiunto unmaggioranza sulla riformulazione dell'odg presentato da Fratelli d'Italia in merito all'abolizione del coprifuoco, che è stato respinto: voti favorevoli 48, 233 i no e 8 gli astenuti. ...L’Aula della Camera ha poi respinto l’ordine del giorno sul Dl Covid, presentato da Fratelli d’Italia, che impegnava il Governo “a valutare l’opportunità, nei provvedimenti di prossima emanazione, di ...Contatti di intelligence tra Iran e Arabia Saudita sono in corso da alcune settimane. C’è possibilità di un accordo? Molto difficile, visto la serie di questioni aperte tra le due potenze regionali me ...