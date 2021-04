Aborto – Pro Vita e Famiglia contro il sindaco di Trento (Di martedì 27 aprile 2021) – Per Pro Vita e Famiglia “Sua Maestà il sindaco di Trento non è stato in grado di addurre motivazioni né ragionevoli, né giuridiche, né tecniche, che possano giustificare la censura dei nostri manifesti contro la pillola abortiva. Per questo – informa un comunicato di Pro Vita e Famiglia – abbiamo deciso di procedere per vie legali contro Franco Ianeselli, avendo subito un’azione che lede il diritto di opinione e i principi democratici costituzionalmente garantiti”. E’ la decisione presa dalla onlus prolife dopo la trasmissione Filo Diretto andata in onda ieri sera su Trentino Tv, in cui ha avuto luogo un dibattito sulla rimozione da Trento dei manifesti contro la Ru486 legati alla campagna #dallapartedelledonne. A ... Leggi su romadailynews (Di martedì 27 aprile 2021) – Per Pro“Sua Maestà ildinon è stato in grado di addurre motivazioni né ragionevoli, né giuridiche, né tecniche, che possano giustificare la censura dei nostri manifestila pillola abortiva. Per questo – informa un comunicato di Pro– abbiamo deciso di procedere per vie legaliFranco Ianeselli, avendo subito un’azione che lede il diritto di opinione e i principi democratici costituzionalmente garantiti”. E’ la decisione presa dalla onlus prolife dopo la trasmissione Filo Diretto andata in onda ieri sera su Trentino Tv, in cui ha avuto luogo un dibattito sulla rimozione dadei manifestila Ru486 legati alla campagna #dallapartedelledonne. A ...

