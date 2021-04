A Place To Bury Strangers in arrivo il nuovo EP (Di martedì 27 aprile 2021) Il gruppo degli A Place To Bury Strangers torna con importanti novità, un cambio di membri al suo interno e un nuovo EP da farci sentire e vedere. Leggete sotto per scoprire quali sorprese hanno in arrivo. A Place To Bury Strangers chi sono ? Gli A Place To Bury Strangers sono un gruppo musicale Americano, precisamente formatosi nella carismatica New York a inizio 2001. Nel 2006 arrivano i loro primi EP a renderli famosi nella grande mela, il loro suono è un misto tra il rock, lo psichedelico e lo shoegaze. Suono che tanto andava di moda negli anni 80 specialmente in America, e che gli A Place To Bury Strangers portano sul palco insieme all loro ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 27 aprile 2021) Il gruppo degli ATotorna con importanti novità, un cambio di membri al suo interno e unEP da farci sentire e vedere. Leggete sotto per scoprire quali sorprese hanno in. ATochi sono ? Gli ATosono un gruppo musicale Americano, precisamente formatosi nella carismatica New York a inizio 2001. Nel 2006 arrivano i loro primi EP a renderli famosi nella grande mela, il loro suono è un misto tra il rock, lo psichedelico e lo shoegaze. Suono che tanto andava di moda negli anni 80 specialmente in America, e che gli AToportano sul palco insieme all loro ...

Advertising

SAonlinemag : 'Hologram' è l'EP degli @APTBS, in uscita 16 luglio 2021 via @dedstrange, a tre anni dall'album 'Pinned'. - IndieForBunnies : #APlaceToBuryStrangers annunicano nuova line-up, nuovo EP e un tour. Ascolta il brano 'End of The Night'. | IndieFo… - Infinitejest19 : A Place To Bury Strangers: 'Hologram' è il nuovo EP| ASCOLTA il singolo - EndCent : Tre date in Italia nel 2022 per @APTBS @dnaconcerti - ilcibicida : A Luglio torneranno gli @APTBS (nuova formazione) con il nuovo EP 'Hologram', anticipato dal video di 'End Of The N… -

Ultime Notizie dalla rete : Place Bury Il South by Southwest 2021 approda online e annuncia i primi nomi del cast Tra i primi nomi annunciati figurano Indigo Sparke , il cui debutto , prodotto da Adrianne Lenker , è uscito lo scorso febbraio via Sacred Bones; gli acclamati A Place to Bury Strangers ; la potenza ...

A Place To Bury Strangers | Artisti | SENTIREASCOLTARE SentireAscoltare A Place To Bury Strangers – Hologram EP "Hologram" è l'EP degli A Place To Bury Strangers, in uscita 16 luglio 2021 via DedStrange, a tre anni dall'album "Pinned".

Le news di oggi: A Place To Bury Strangers, Villagers, Chet Faker, Mountain Goats, Chvrches Novità importanti, quest’oggi, sono arrivati dagli A Place To Bury Strangers. Che sono sempre la creatura del frontman nonché fondatore Oliver Ackermann, ma che saranno composti da due nuovi membri: i ...

Tra i primi nomi annunciati figurano Indigo Sparke , il cui debutto , prodotto da Adrianne Lenker , è uscito lo scorso febbraio via Sacred Bones; gli acclamati AtoStrangers ; la potenza ..."Hologram" è l'EP degli A Place To Bury Strangers, in uscita 16 luglio 2021 via DedStrange, a tre anni dall'album "Pinned".Novità importanti, quest’oggi, sono arrivati dagli A Place To Bury Strangers. Che sono sempre la creatura del frontman nonché fondatore Oliver Ackermann, ma che saranno composti da due nuovi membri: i ...