A Melbourne 78 mila persone allo stadio | il più grande evento sportivo dall’inizio della pandemia

(Di martedì 27 aprile 2021) In Italia torneremo negli stadi l’11 giugno quando a Roma l’Italia sfiderà la Turchia nel match di esordio degli Europei. Il ministroSalute Roberto Speranza ha infatti dato l’ok per tutti e quattro gli incontri che si disputerannoOlimpico con una capienza del 25%. Ma nel frattempo in Australia una folla di 78.113si è radunata domenica alCricket Ground (MCG) per assistere alla partita tra i Collingwood e gli Essendon. È la più alta affluenza in unoal mondodi Covid-19. Solo tre giorni prima, il governo dello stato meridionale australiano di Victoria, di cuiè la capitale, aveva aumentato il limite di presenze ...