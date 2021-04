A marzo il reddito di cittadinanza a 2 | 6 milioni di italiani

(Di martedì 27 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Dopo la flessione fisiologica registrata nel mese di febbraio 2021, imputabile principalmente a non tempestive presentazioni della nuova DSU, torna a crescere ail numero dei nuclei familiari beneficiari deldi(RdC) o della Pensione di(PdC). Lo rende noto l'Inps.Nel mese di2021, i nuclei percettori di RdC sono stati poco più di un milione, mentre i percettori di PdC sono stati 92mila, per un totale di 1,1di nuclei e pari a 2,6di persone coinvolte (662mila minorenni). In relazione al primo trimestre del 2021, sono 1,5i nuclei familiari che hanno percepito almeno una mensilità di RdC/PdC, pari a 3,4di beneficiari.Sempre nel mese di ...

Nel mese di marzo 2021, i nuclei percettori di reddito di cittadinanza sono stati poco più di un milione, mentre i percettori di pensione di cittadinanza sono stati 92mila, per un totale di 1,1 milioni di nuclei ...