A Mantova donna brucia macchina dell'ex (Di martedì 27 aprile 2021) A Mantova una donna di 55 anni ha bruciato l'auto dell'ex compagno: i motivi di questo folle gesto. donna incendia l’auto dell’ex compagno per gelosia su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di martedì 27 aprile 2021) Aunadi 55 anni hato l'auto'ex compagno: i motivi di questo folle gesto.incendia l’auto’ex compagno per gelosia su Donne Magazine.

Advertising

gazzettamantova : Mantova, parla l’autrice del rogo: «Ero esasperata, adesso non mi do pace» Sette auto bruciate e tanta paura tra i… - infoiteconomia : Mantova, il giallo delle sette auto bruciate, confessa una donna: «L’ho fatto per gelosia» - infoiteconomia : Mantova, 7 auto incendiate. Donna confessa: “L’ho fatto per gelosia” - discoradioIT : #cronaca: si è risolto in poche ore il giallo delle sette auto incendiate ieri nel quartiere di Valletta Valsecchi… - statodelsud : Mantova, 7 auto incendiate. Donna confessa: “L’ho fatto per gelosia” -