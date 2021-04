A Firenze il primo ristorante dedicato a Sophia Loren

(Di martedì 27 aprile 2021) Aapre il. L’idea è quella di dare vita ad una vera e propria catena.– Aapre il. Il progetto ha preso vita grazie alla società Dream Food di Luciano Cimmino che ha voluto dare vita a questo locale nel capoluogo fiorentino, ma in futuro nelle intenzioni delle imprenditore c’è quello di creare una vera e propria catena dedicata all’attrice napoletana per cercare di far crescere il brand. Secondo quanto riportato da Dissapore, nei piani di Cimmino nei prossimi mesi dovrebbero nascere dei nuovi locali a Napoli, Milano, Dubai, Miami, Hong Kong e Shanghai. Un ...

