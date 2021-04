"A cosa serve il coprifuoco". Crisanti dalla Gruber, intervento rivelatore: lockdown mascherato | Video (Di martedì 27 aprile 2021) Il coprifuoco? Un mini-lockdown mascherato. Il virologo Andrea Crisanti, in collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo, svela la vera natura della misura che tanto sta facendo discutere nella maggioranza, con Pd, M5s e LeU che vorrebbero tenere la limitazione alla circolazione alle 22 e Lega e Forza Italia che vorrebbero toglierla definitivamente, da subito. Una faticosa trattativa ha portato le parti a riavvicinarsi, fissando un "tagliando" a maggio che potrebbe portare, nelle aree in cui i parametri dei bollettini lo consentissero, a togliere il coprifuoco. "Ma è davvero così importante mantenere il coprifuoco alle 22?", chiede la Gruber. "Tutti quanti fanno fatica a capire una cosa, che la pandemia ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Il? Un mini-. Il virologo Andrea, in collegamento con Lillia Otto e mezzo, svela la vera natura della misura che tanto sta facendo discutere nella maggioranza, con Pd, M5s e LeU che vorrebbero tenere la limitazione alla circolazione alle 22 e Lega e Forza Italia che vorrebbero toglierla definitivamente, da subito. Una fatitrattativa ha portato le parti a riavvicinarsi, fissando un "tagliando" a maggio che potrebbe portare, nelle aree in cui i parametri dei bollettini lo consentissero, a togliere il. "Ma è davvero così importante mantenere ilalle 22?", chiede la. "Tutti quanti fanno fatica a capire una, che la pandemia ...

Advertising

NicolaPorro : “Nessuno pensa che oggi si stia instaurando una #dittatura. Ciò che succede è quasi peggio”. Il mio editoriale oggi… - NaliOfficial : 'A cosa serve la pioggia se non possiamo bagnarci, ma non ti piace se sono sincera. Vera. Nuda' ?? #Nuda… - giuliazoo : RT @ksnt63: Un consiglio spassionato: fai di tutto per non ammalarti. Non solo di #COVID19, di QUALUNQUE cosa. Questo #PNRR mette solo spic… - andRanaldi : Toccare in continuazione il microfono a cosa vi serve? #Senato #SenatoTV - ve10ve : RT @ksnt63: Un consiglio spassionato: fai di tutto per non ammalarti. Non solo di #COVID19, di QUALUNQUE cosa. Questo #PNRR mette solo spic… -

Ultime Notizie dalla rete : cosa serve Pnrr, Draghi: 30/4 non data mediatica, serve per avere prima soldi 'Questo dibattito è positivo, non non è una cosa su cui dispiacersi'. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella sua replica al dibattito sul Pnrr nell'aula del Senato. 'Molte osservazioni fatte - ha aggiunto - credo ...

Aiuto, abbiamo perso il Milan! Serve un bomber vero, integro e giovane che faccia tanti tanti gol e un vero regista con la tecnica ... 'Mi piacerebbe sapere a questo punto cosa ha valutato l'arbitro'?

Lavoro a tempo determinato: cosa serve realmente a professionisti e imprese Ipsoa Superbonus, Primo decreto Recovery firmato Cingolani Le prime regole per far funzionare i progetti del Recovery da 248 miliardi ci sono già. Sono quelle messe nero su bianco dal ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani. A cosa servono lo s ...

Vuoi sapere cosa indossare questa primavera? Prendi ispirazione da 5 trend degli anni ’80 (che stanno per tornare) Quali sono i must have da avere nell'armadio? Scopriamo cosa indossare nella primavera 2021 facendo un salto negli anni '80.

'Questo dibattito è positivo, non non è unasu cui dispiacersi'. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella sua replica al dibattito sul Pnrr nell'aula del Senato. 'Molte osservazioni fatte - ha aggiunto - credo ...un bomber vero, integro e giovane che faccia tanti tanti gol e un vero regista con la tecnica ... 'Mi piacerebbe sapere a questo puntoha valutato l'arbitro'?Le prime regole per far funzionare i progetti del Recovery da 248 miliardi ci sono già. Sono quelle messe nero su bianco dal ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani. A cosa servono lo s ...Quali sono i must have da avere nell'armadio? Scopriamo cosa indossare nella primavera 2021 facendo un salto negli anni '80.