A che ora inizia l’episodio La rete di protezione de Il Commissario Montalbano: l’orario su Rai 1 (Di martedì 27 aprile 2021) A che ora inizia l’episodio La rete di protezione de Il Commissario Montalbano in onda oggi, martedì 27 aprile 2021, su Rai 1? La messa in onda sulla principale rete Rai è prevista in prima tv per le ore 21,25. Non solo tv. Sarà possibile seguire l’episodio con protagonista Luca Zingaretti anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Basta avere la connessione internet. La trama Abbiamo visto a che ora inizia La rete di protezione (episodio de Il Commissario Montalbano), ma qual è la trama? L’ingegner Sabatello porta a Montalbano alcuni ... Leggi su tpi (Di martedì 27 aprile 2021) A che oraLadide Ilin onda oggi, martedì 27 aprile 2021, su Rai 1? La messa in onda sulla principaleRai è prevista in prima tv per le ore 21,25. Non solo tv. Sarà possibile seguirecon protagonista Luca Zingaretti anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Basta avere la connessione internet. La trama Abbiamo visto a che oraLadi(episodio de Il), ma qual è la trama? L’ingegner Sabatello porta aalcuni ...

Advertising

borghi_claudio : Lockdown più dannoso che inutile? Non solo coprifuoco, è ora di mettere in discussione il tabù delle chiusure - GassmanGassmann : Ora veramente sta alla coscienza di tutti noi, come uscire da tutto questo. Io,personalmente, mi occuperò della sic… - galeazzobignami : Draghi ora alla Camera. Illustra un Recovery plan inviato sabato, modificato di notte, rimandato domenica, rimodif… - MarthyMar067 : RT @Mary96231807: Non so se avete capito che l'account di #CanYaman da ora in poi non sarà più gestito da lui dell'addetto stampa,per capi… - dvfencelesun : ora che ho la cyclettw a casa è finita il weekend mi sfondo di quella benissimo -