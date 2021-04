A Battipaglia Psi sostiene Antonio Visconti; a Eboli in campo Presutto

(Di martedì 27 aprile 2021) di Erika Noschese A, il Psi sosterrà il candidato sindaco della coalizione di centrosinistramentre adsono pronti ad andare da soli, con un candidato alla carica di primo cittadino di stampo socialista. Lo ha annunciato il segretario nazionale del Psi, Enzo Maraio, ospite di Tribuna Politica. “Noi abbiamo sollecitato e ottenuto a fatica di poterci confrontare nell’ambito del centrosinistra, secondo uno schema di dialogo e pluralismo che non sempre abbiamo registrato – ha detto il numero uno dei socialisti – A, abbiamo deciso di sostenere – non senza fibrillazioni nella stessa coalizione e nei partiti – la candidatura dimentre ad, una nota dolente: i socialisti hanno un candidato ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Battipaglia Psi

Agenda Politica

Ilha già dettato la linea, a sostegno del sindaco uscente Vincenzo Napoli. E' soddisfatto del ... a partire dae Eboli". In questi mesi i socialisti hanno alzato la voce, chiedendo il ...... il coordinatore provinciale dell'Udc, Mario Polichetti; il responsabile provinciale del Nuovo, ... hanno deciso di rinviare l'esame delle situazioni died Eboli per concentrarsi sul ...Stampa In serata a Salerno si sono riuniti il commissario di Forza Italia, Enzo Fasano, il responsabile cittadino della Lega, Rosario Peduto, il coordinatore provinciale dell’Udc, Mario Polichetti, il ...