A 17 anni ha iniziato a gestire l'attività del papà morto: ora con lui viaggiano Rolling Stones e U2 (Di martedì 27 aprile 2021) Rolling Stones, U2, Madonna, Metallica, Guns N' Roses sono solo alcuni dei grandi nomi della musica internazionale che vengono scorrazzati su e giù per l'Italia e nel mondo dai mezzi di Pietro Trapletti, vulcanico imprenditore, amministratore delegato di Balsamo Srl. L'azienda, fondata nel 1989 dal papà Eugenio, nasce come autonoleggio con conducente (NCC) e si trasforma, da una generazione all'altra, in una multinazionale tascabile del trasporto ad alto valore aggiunto. Dalla provincia bergamasca, Borgo di Terzo dove ha il quartier generale, Balsamo Srl raggiunge le principali capitali d'Europa e del mondo con una rete professionale sviluppata negli ultimi tre anni. Socio unico, Pietro Trapletti, ha affidato la direzione commerciale dell'azienda alla moglie Laura. Una rete di centinaia di autisti affiliati in tutto il ...

