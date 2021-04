35 anni dopo, la zona di Chernobyl come patrimonio mondiale dell’Unesco (Di martedì 27 aprile 2021) dopo 35 anni dalla catastrofe nucleare, il governo ucraino chiede che Chernobyl venga riconosciuta come patrimonio mondiale dell’Unesco. Era la notte del 26 aprile del 1986 quando avvenne, nell’allora Repubblica Socialista Sovietica Ucraina, un incidente nucleare che è stato poi definito “Il disastro di Chernobyl”. Una catastrofe che al 2021, risulta essere il più grave incidente della storia del nucleare civile ed oggi, a distanza di tutti questi anni, è stato proprio il governo Ucraino a rendere noto di aver avviato la procedura per la richiesta all’Unesco del riconoscimento per la zona di Chernobyl come patrimonio ... Leggi su donnaglamour (Di martedì 27 aprile 2021)35dalla catastrofe nucleare, il governo ucraino chiede chevenga riconosciuta. Era la notte del 26 aprile del 1986 quando avvenne, nell’allora Repubblica Socialista Sovietica Ucraina, un incidente nucleare che è stato poi definito “Il disastro di”. Una catastrofe che al 2021, risulta essere il più grave incidente della storia del nucleare civile ed oggi, a distanza di tutti questi, è stato proprio il governo Ucraino a rendere noto di aver avviato la procedura per la richiesta all’Unesco del riconoscimento per ladi...

Advertising

CarloCalenda : Roma è la città più trafficata al mondo dopo Bogotà e Rio perché ha pochi mezzi pubblici, gestiti da incubo. Zero n… - reportrai3 : Per oltre 20 anni, fino al 2016, il Vaticano ha investito in un'industria che produceva la pillola del giorno dopo.… - reportrai3 : Per oltre vent'anni, fino al 2016, il Vaticano ha investito investito in una nota industria farmaceutica che produc… - piazza_dennis : Ho appena comprato un libro dopo mesi, se non anni. - FrancescoGrana : “Il Vaticano ha investito per oltre 20 anni in un’industria che produceva la pillola del giorno dopo”… -