Zona gialla, si può consumare solo all'esterno: se non c'è spazio il napoletano lo crea (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Questa mattina c'è allegria nell'aria. I cittadini possono tornare a consumare al bar e nei locali, solo all'esterno. Un fattore che presenta non poche difficoltà dati gli spazi stretti di cui sono dotate alcune attività. C'è però chi ha pensato di creare dei tavolini sui paletti dei marciapiedi. L'ingegno del napoletano colpisce ancora. L'idea di utilizzare i paletti per creare dei tavolini è chiaramente un messaggio ironico ma allo stesso tempo di protesta. Le istituzioni infatti non sembrano tener conto di quei locali che non posseggono nessuno spazio esterno che però allo stesso modo degli altri saranno eliminati i ristori. Con questo atto quindi i partenopei chiedono a gran voce di poter utilizzare anche lo ...

