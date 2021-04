Zona gialla, riaprono bar e ristoranti: le regole (Di lunedì 26 aprile 2021) L’Italia prova a ripartire. Da oggi, lunedì 26 aprile, il paese si risveglia in giallo e con molte libertà in più. A parte la Sardegna in Zona rossa e Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta in arancione, tutte le altre regioni italiane possono godere di un allentamento delle misure restrittive. Cosa è possibile fare in Zona gialla? Rimane il coprifuoco fissato alle 22, ma con la possibilità che il limite venga spostato in avanti nelle prossime settimane. riaprono anche bar e ristoranti, ma a una condizione: che i clienti vengano serviti all’aperto. Non sarà infatti possibile prendere il caffè al bancone, così come non si potrà mangiare all’interno del locale. I tavoli, disposti fuori, potranno essere occupati da un massimo di 4 persone, a meno che non si tratti di conviventi, alla ... Leggi su italiasera (Di lunedì 26 aprile 2021) L’Italia prova a ripartire. Da oggi, lunedì 26 aprile, il paese si risveglia in giallo e con molte libertà in più. A parte la Sardegna inrossa e Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta in arancione, tutte le altre regioni italiane possono godere di un allentamento delle misure restrittive. Cosa è possibile fare in? Rimane il coprifuoco fissato alle 22, ma con la possibilità che il limite venga spostato in avanti nelle prossime settimane.anche bar e, ma a una condizione: che i clienti vengano serviti all’aperto. Non sarà infatti possibile prendere il caffè al bancone, così come non si potrà mangiare all’interno del locale. I tavoli, disposti fuori, potranno essere occupati da un massimo di 4 persone, a meno che non si tratti di conviventi, alla ...

